拜登指普田是殺人犯引發美俄外交風波

【KTSF 吳倩妤報導】

總統拜登早前指俄羅斯干預去年美國大選,又指總統普田是殺人犯,連日來引發外交風波,普田周四就回應要求與拜登展開公開的線上即時對話。

普田在舉行俄軍進入克里米亞7周年活動期間接受訪問,提出與拜登展開線上即時對話,普田指出已經指示外交部安排與拜登通話,可能在本週五或下週一成事。

普田說:「我們能夠而且應該保持我們的關係,上一次電話倡議是由美國總統拜登發起的,我想邀請拜登總統繼續我們的討論,但前提是通過公開直接的討論,可以在線上實時進行此操作。」

普田認為,拜登對他的評價正正反映美國過往與現時面臨的困境,包括種族問題,他更加要祝福拜登「身體健康」,並強調這個不是諷刺。

對於普田的邀請,白宮周四表示華府暫無意願。

白宮新聞秘書Jen Psaki說:「總統拜登在於很多世界各國領導人接觸之前,就已經與普京總統進行了對話,我們與俄羅斯領導人及各級政府成員都有溝通,但就未來的會議而言,我沒有什麼可向您報告的,拜登總統明天將在喬治亞,他會非常忙。」

周三俄羅斯召回駐美大使批評美方將雙邊關係帶到死胡同,白宮周三就表示不會放棄外交努力。

Psaki說:「駐俄的沙利文大使還在莫斯科,我們會繼續參與外交工作,我們依然認為外交應該永遠是第一步,就算是與敵對的國家,我們也要建立有目標的關係。」

Psaki又強調,拜登不會收回普京是劊子手的言論。

