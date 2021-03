【KTSF 郭柟報導】

周三早上在舊金山(三藩市)市中心發生另一宗襲擊亞裔的案件,一名華裔長者在街上無故遇襲,不過今次涉嫌打人的疑犯也有受傷。

警方表示,一名中年男人涉嫌在7街夾Market街打傷影片中的75歲華裔婆婆,該名講台山話的婆婆表示,她無故被匪徒一拳打過來。

婆婆說:「你白白打我做什麼,你打我做什麼,他打我,他打我,我在這裡,靠近這個人,他就一拳打過來。」

報導指,該名婆婆晨運途中遇襲,於是還手。

警方表示,涉案的男子在附近打傷了另一名83歲亞裔伯伯,被附近保安人員見到並追捕,逃走期間打傷這位婆婆,保安之後成功將疑犯制服,並交由警方帶走。

兩名事主送院治療,無生命危險。

該名匪徒事前半小時在聯合廣場涉及另一宗肢體衝突,警方正調查案件有無涉及種族偏見。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。