舊金山亞裔男人遇襲 疑犯涉另一宗持刀傷人案（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)警方拘捕了周二涉嫌在市中心毆打亞裔男人的疑犯,該名疑犯在涉事前半小時,涉及另一宗持刀傷人案。

59歲亞裔男人Danny Yu Chang,周二在600號Market街被疑犯多拳打傷頭部,令他倒地受傷,更一度失去知覺,疑犯之後坐Muni巴士逃走。

事主Chang眼部附近受瘀傷和腫起,左眼暫時看不見,他希望不會失明,Chang是一名旅遊經紀,在午飯時間後返回公司途中遇襲。

Chang說:「有人推我和打我,我一度失去知覺,當我醒來時滿身血,看不見疑犯,而我所有隨身物品仍然在身上,他沒有搶劫我,所以我覺得是仇恨犯罪。」

警方拘捕了涉案的32歲男疑犯Jorge Devis-Milton,又發現Milton在本案半小時之前,涉及另一宗持刀傷人案,他在16夾Mission街,用刀刺傷一名64歲男人的臉部,該名事主送院後情況危殆。

Milton被控致命武器襲擊罪,襲擊導致他人嚴重受傷等的6宗罪名。

至於Chang在GoFundMe發起眾籌,希望他和太太可以從加州搬去比較安全的地方。

有報導指在去年針對亞裔的仇恨罪案大增1.5倍。

