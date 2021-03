有跡象顯示新型肺炎變種病毒或已令美國病例回升

【KTSF 江良慧報道】

專家之前一直擔心,新型肺炎變種病毒可能會導致美國再次出現病例激增,最新跡象顯示,激增可能已經開始,與此同時,共和黨人周三就質問聯邦疾控中心(CDC)總監,到底這次疫情有這麼多人死亡誰人要負責。

CDC總監Rochelle Walensky醫生3次拒絕回答是否把美國50萬人死亡歸咎前總統特朗普。

拜登新政府目前的焦點,都是讓全國加緊接種疫苗,至今有7300萬人打了第一針,有接近4000萬人接種完整疫苗,拜登總統鼓勵更多人接種。

拜登說:「我不明白這種男子自大行徑,說不打疫苗,作為美國人的權利,有不打的自由,那你為何不做愛國者,來保護其他人呢?」

當局希望盡快讓更多人接種,因為CDC正式把5種已經在美國發現的變種病毒株列為受關注度變種,意味著這些病毒株可能會更易傳染,同時更難醫治。

ACCESS Health International總裁William Haseltine說:「我們打疫苗的人還不足夠可以對感染造成真正影響。」

之前衛生專家擔心的變種病毒會導致另一波病例急升,情況似乎已經在部分地區出現,全國來說,總病例數字仍然是在下降,但有14個州的一個星期平均病例就上升超過10%,達拉華、蒙大拿、阿拉巴馬州全部更有超過30%的個案上升,其中密歇根州病例更

從上星期的數字大幅上升53%。

不少大城市近期都擠滿放春假的人,加上愛爾蘭節日St Patrick’s Day的慶祝活動 ,令不少公共衛生專家感到憂心。

CDC暫時仍未就完成接種兩劑疫苗的人能否外遊發出新指引,但根據運輸安全管理局(TSA),單在過去6天,已有超過700萬人乘坐飛機外出。

Dr. Paul Offit, Member, FDA Vaccine Advisory Committee:

說:「我認為未來6至8週會很艱難。」

