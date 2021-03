按摩院槍擊案6死者是亞裔 兩死者是白人

【KTSF 張麗月報導】

亞特蘭大地區3間按摩院發生的連環槍擊案,造成8人死亡,死者中包括6名亞裔,犯案動機仍然未明,當地市長表示,被捕疑犯正前往佛羅里達州準備繼續大開殺戒。

初步資料顯示,亞特蘭大地區3間按摩院發生的槍擊案,8名死者中有6人是亞裔女性和兩名白人,其中4人是韓裔。

被捕疑犯是21歲的Robert Aaron Long,來自喬治亞州Woodstock市,警方周三透露,疑犯在案發後,周二晚在亞特蘭大以南的州際75號公路的交通燈位被捕,他對調查人員說,他相信自己對性上癮,受色情困擾,並且聲稱要去按摩院嘗試解決這些問題,他也對調查人員表示,他沒有種族仇恨的動機。

不過根據喬治亞州新法例,性犯罪屬於仇恨犯罪,如果疑犯基於仇恨或因為本身問題尋找發洩而針對女性的話,也可能列入仇恨犯罪,在喬州,今次的槍擊案不一定含有種族動機才構成仇恨犯罪。

警方和亞特蘭大市長Keisha Lance Bottoms透露,疑犯對調查人員表示,他正前往佛羅里達州,準備繼續大開殺戒,當地市長又說,全美都面對亞裔受到暴力對待的問題,是不能容忍,也是仇恨,必須停止。

Bottoms說:「疑犯針對這些亞裔按摩院,我會留待檢察官去決定起訴其他與仇恨犯罪相關的控罪,但不能忽視亞裔社區再次被針對,也正在全美發生,很不幸,很無聊,必須制止。」

周二晚在亞特蘭大地區3間按摩院發生的槍擊案,疑犯周三還押監房,他目前被控4項謀殺和一項嚴重攻擊他人受傷罪名,他也面對其他4項謀殺罪起訴。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。