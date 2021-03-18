按摩院槍擊案6死者是亞裔 兩死者是白人

【KTSF 張麗月報導】

亞特蘭大地區3間按摩院發生的連環槍擊案，造成8人死亡，死者中包括6名亞裔，犯案動機仍然未明，當地市長表示，被捕疑犯正前往佛羅里達州準備繼續大開殺戒。

初步資料顯示，亞特蘭大地區3間按摩院發生的槍擊案，8名死者中有6人是亞裔女性和兩名白人，其中4人是韓裔。

被捕疑犯是21歲的Robert Aaron Long，來自喬治亞州Woodstock市，警方周三透露，疑犯在案發後，周二晚在亞特蘭大以南的州際75號公路的交通燈位被捕，他對調查人員說，他相信自己對性上癮，受色情困擾，並且聲稱要去按摩院嘗試解決這些問題，他也對調查人員表示，他沒有種族仇恨的動機。

不過根據喬治亞州新法例，性犯罪屬於仇恨犯罪，如果疑犯基於仇恨或因為本身問題尋找發洩而針對女性的話，也可能列入仇恨犯罪，在喬州，今次的槍擊案不一定含有種族動機才構成仇恨犯罪。

警方和亞特蘭大市長Keisha Lance Bottoms透露，疑犯對調查人員表示，他正前往佛羅里達州，準備繼續大開殺戒，當地市長又說，全美都面對亞裔受到暴力對待的問題，是不能容忍，也是仇恨，必須停止。

Bottoms說：「疑犯針對這些亞裔按摩院，我會留待檢察官去決定起訴其他與仇恨犯罪相關的控罪，但不能忽視亞裔社區再次被針對，也正在全美發生，很不幸，很無聊，必須制止。」

周二晚在亞特蘭大地區3間按摩院發生的槍擊案，疑犯周三還押監房，他目前被控4項謀殺和一項嚴重攻擊他人受傷罪名，他也面對其他4項謀殺罪起訴。

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