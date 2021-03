歐洲藥品管理局研究指阿斯利康疫苗安全有效

【KTSF】

歐洲藥物監管機構歐洲藥品管理局周四發布研究結果,認為阿斯利康疫苗與接種者血栓風險上升沒有聯繫,認為疫苗安全有效,益處超出可能存在的風險,依然推薦各國繼續接種,結論公布後,歐洲多個國家決定重新施打阿斯利康疫苗。

歐洲藥管局執行主任Emer Cooke指,根據現有證據,疫苗可能和極少案例中的血栓伴隨血小板減少症有關,這種關聯目前無法被證明,但是卻有可能,需要專家進一步的研究。

Cooke說:「在調查和審查過程中,我們開始看到少數幾例,罕見但非常嚴重的凝血障礙病例,我們就此對實驗室結果,臨床報告和屍檢報告,以及來自臨床試驗進行了集中審查,根據進一步信息進行深入分析,仍然無法絕對排除這些病例與該疫苗之間的聯繫。」

Cooke強調,會向有需要人士提供更多資訊和指引。

Cooke說:「委員會建議提高人們,對潛在風險的意識,並確保這些潛在風險被寫進產品說明,還應向醫療專業人員以及被接種了疫苗的人提供信息,幫助識別和減緩任何可能的副作用。」

過去一個星期來,歐洲有民眾接種阿斯利康疫苗後出現血栓等不良反應,全球十多個國家宣布暫停接種,周四結論公布後,法國、德國、西班牙、意大利、葡萄牙決定重新施打阿斯利康疫苗。

英國藥品和保健產品監管機構周四亦表示,未發現阿斯利康疫苗與血栓有直接關係,英國目前已經訂購超過1億劑阿斯利康疫苗。

藥品和保健產品監管局首席執行官June Raine博士說:「我們對此進行的審查,由人類醫學委員會主導,經前沿獨立科學家的評估顯示,接種疫苗後靜脈中血栓的出現機率,與預期並沒有差異,公眾可以對我們的審查徹底放心。」

英國有一千萬人次接種了阿斯利康疫苗,至今有5宗血栓案例,英國會展開調查。

此外,世界衛生組織周五亦將公布阿斯利康疫苗調查結果,世衛一直呼籲歐洲國家不要暫停接種這款疫苗 ,認為接種能挽救生命,利益遠大與風險,許多醫學專家都認同這個觀點。

