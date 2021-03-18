歐洲藥品管理局研究指阿斯利康疫苗安全有效

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歐洲藥物監管機構歐洲藥品管理局周四發布研究結果，認為阿斯利康疫苗與接種者血栓風險上升沒有聯繫，認為疫苗安全有效，益處超出可能存在的風險，依然推薦各國繼續接種，結論公布後，歐洲多個國家決定重新施打阿斯利康疫苗。

歐洲藥管局執行主任Emer Cooke指，根據現有證據，疫苗可能和極少案例中的血栓伴隨血小板減少症有關，這種關聯目前無法被證明，但是卻有可能，需要專家進一步的研究。

Cooke說：「在調查和審查過程中，我們開始看到少數幾例，罕見但非常嚴重的凝血障礙病例，我們就此對實驗室結果，臨床報告和屍檢報告，以及來自臨床試驗進行了集中審查，根據進一步信息進行深入分析，仍然無法絕對排除這些病例與該疫苗之間的聯繫。」

Cooke強調，會向有需要人士提供更多資訊和指引。

Cooke說：「委員會建議提高人們，對潛在風險的意識，並確保這些潛在風險被寫進產品說明，還應向醫療專業人員以及被接種了疫苗的人提供信息，幫助識別和減緩任何可能的副作用。」

過去一個星期來，歐洲有民眾接種阿斯利康疫苗後出現血栓等不良反應，全球十多個國家宣布暫停接種，周四結論公布後，法國、德國、西班牙、意大利、葡萄牙決定重新施打阿斯利康疫苗。

英國藥品和保健產品監管機構周四亦表示，未發現阿斯利康疫苗與血栓有直接關係，英國目前已經訂購超過1億劑阿斯利康疫苗。

藥品和保健產品監管局首席執行官June Raine博士說：「我們對此進行的審查，由人類醫學委員會主導，經前沿獨立科學家的評估顯示，接種疫苗後靜脈中血栓的出現機率，與預期並沒有差異，公眾可以對我們的審查徹底放心。」

英國有一千萬人次接種了阿斯利康疫苗，至今有5宗血栓案例，英國會展開調查。

此外，世界衛生組織周五亦將公布阿斯利康疫苗調查結果，世衛一直呼籲歐洲國家不要暫停接種這款疫苗 ，認為接種能挽救生命，利益遠大與風險，許多醫學專家都認同這個觀點。

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