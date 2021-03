CDC公佈新型肺炎檢測更廣泛指引

【KTSF 江良慧報導】

聯邦疾控中心(CDC)公佈有關新型肺炎檢測新的更廣泛指引,特別針對特定場所,例如是學校、辦公室和診所等,CDC指新指引是阻截新型肺炎傳播的重要一環.

CDC表示,病毒測試除了可以找出患者,也有助抗疫,早日終止疫症大流行。

CDC總監Rochelle Walensky說:「可靠和普及的測試是我們阻截新型肺炎傳播的關鍵部分。」

CDC建議任何有病徵或感染症狀的人,在測試期間繼續採集鼻腔樣本,不過CDC同時表示,在不同時期做的快速測試,也稱作連續檢測,有助發現無症狀感染,可以儘早發現患者和讓他接受隔離,當一個社區出現大量病例和有高風險會散播時尤其重要。

Walensky說:「要結束這大流行病,所有人必要有平等機會,得到可負擔和及時的測試,並可以快速知道結果,以發現感染個案和減低社區傳播。」

指引是為提供醫療服務的機構和公共衛生官員而設,也適用於一些有提供測試的場所,例如是大學、辦公場所、無家可歸者收容所和拘留所。

CDC也表示,就算打了疫苗,也不會影響新型肺炎的病毒測試。

