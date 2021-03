【有線新聞】

俄羅斯可能封鎖Twitter一個月。

俄羅斯傳媒引述監管通訊官員指,若Twitter繼續無視俄方要求、未有刪除平台上的非法內容,當局將全面封鎖其服務一個月,有關措施毋須法庭手令。

俄羅斯曾批評,Twitter無刪除反對派號召未成年人示威的帖文,上周已對Twitter限速。

