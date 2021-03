【有線新聞】

美國1月初衝擊國會山莊事件,造成一名國會警察殉職。兩名男子涉嫌襲擊被捕,周一提堂。

兩名男子分別32和39歲,被控以致命武器襲擊執法人員等多條控罪。法庭文件顯示,其中一人被拍到向殉職警員噴防熊噴霧。

消息指調查仍在初步階段,警員的死因未明,未能確定兩名被捕人士是否與警員的死有直接關係。

而國會山莊將會分階段縮減布防規模,本周開始縮小鐵絲網封鎖的範圍,移除圍欄上的防盜鐵絲,重新開放部分行人路。到3月底會移除外圍鐵絲網,並解封兩條馬路。

