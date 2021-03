疫情擴大貧富差距 有議員提出向加州超級富豪加稅（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

疫情期間,更加速加大貧富之間差距,為此有州議員提出向加州的超級富豪徵稅提案。

提案人李天明(Alex Lee)指出,去年3月疫情爆發以來,正當許多家庭陷入困境之際,加州的億萬富翁財產增加了超過5千億美元,新冠疫情開始時,加州有154位億萬富翁,總財富為6,883億美元,到今年1月,加州有169位億萬富翁,總財富超過1.2萬億美元。

根據提案,加州將對每戶超過5,000萬美元的超級富豪徵收1%的稅,對超過10億美元的超級富豪另加1.5%的稅,將可為加州每年增加223億的稅收。

李天明說:「這只會影響加州0.07%的家庭,大約15,000個家庭,這意味著它只會影響加州中最富有的1%的前10%。」

南加州眾議員Lorena Gonzalez說:「特別在加州,我們創造的億萬富翁,比世界任何地方都多,但是我們還有人流落街頭,學校經費不足,沒有健保。」

投資家,同時也會受這項法案影響的南加州富翁Joe Sanberg說,不少超級富豪都支持這項提案,他們認為這是對經濟商業有利的提案。

Sanberg說:「加州的企業正面臨來自最終壟斷億萬富翁的不公平競爭,這個加稅可以幫助中小企業增加機會,他們是加州就業及成長的引擎,我想我們會感到驚訝有一些超級富豪也支持。」

李天明說,根據民調,有66%受訪者支持這項提案,加州教師聯合會也支持這項提案。

