疫情擴大貧富差距 有議員提出向加州超級富豪加稅（視頻）



【KTSF 萬若全報導】

疫情期間，更加速加大貧富之間差距，為此有州議員提出向加州的超級富豪徵稅提案。

提案人李天明（Alex Lee）指出，去年3月疫情爆發以來，正當許多家庭陷入困境之際，加州的億萬富翁財產增加了超過5千億美元，新冠疫情開始時，加州有154位億萬富翁，總財富為6,883億美元，到今年1月，加州有169位億萬富翁，總財富超過1.2萬億美元。

根據提案，加州將對每戶超過5,000萬美元的超級富豪徵收1％的稅，對超過10億美元的超級富豪另加1.5％的稅，將可為加州每年增加223億的稅收。

李天明說：「這只會影響加州0.07％的家庭，大約15,000個家庭，這意味著它只會影響加州中最富有的1％的前10％。」

南加州眾議員Lorena Gonzalez說：「特別在加州，我們創造的億萬富翁，比世界任何地方都多，但是我們還有人流落街頭，學校經費不足，沒有健保。」

投資家，同時也會受這項法案影響的南加州富翁Joe Sanberg說，不少超級富豪都支持這項提案，他們認為這是對經濟商業有利的提案。

Sanberg說：「加州的企業正面臨來自最終壟斷億萬富翁的不公平競爭，這個加稅可以幫助中小企業增加機會，他們是加州就業及成長的引擎，我想我們會感到驚訝有一些超級富豪也支持。」

李天明說，根據民調，有66%受訪者支持這項提案，加州教師聯合會也支持這項提案。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。