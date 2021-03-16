舊金山周末發生多宗搶劫案 受害人全是亞裔（視頻）



【KTSF 江良慧報導】

在剛過去的週末，舊金山（三藩市）發生多宗搶劫案，受害人都是亞裔，其中一宗案的疑犯更有手槍。

第一宗劫案發生在星期五下午4時26分，一名年約50歲的亞裔女性，在日落區Taraval 街1900號路段被人搶手袋，受害人掙扎反抗的時候，疑犯就出示一支手槍，受害人於是被迫放手，疑犯事後乘坐汽車離開。

根據受害人表示，疑犯是一個非洲裔男人。

另一宗劫案發生在星期六下午4時45分，地址是灣景區Boylston街夾Sweeney街，一名43歲的亞裔女人被兩名20來歲的非洲裔男人搶走背包，內裡有大約600元現金和身份證，期間受害人被推跌在地上，疑犯之後逃離現場，受害人有受傷，不過沒有生命危險。

同日，在Ingleside區也發生搶劫案，地點是Munich街400號路段，當時一名40歲的亞裔婦女剛從自己的車上下來，被一名年約20至25歲的非洲裔男人搶背包，事主之後跌倒在地上，而另一名疑犯就撿走背包，開車逃離現場，事件中受害人擦傷了，和感到背部疼痛。

而在星期日下午3時20分，在灣景區的Girard夾Felton街，一名68歲的亞裔女性被一名年約25至30歲的非洲裔男人搶走手袋和銀包，之後乘坐在附近的房車逃走。

另外，星期六在日落區Yorba街夾35街，一對亞裔男女看到有幾名可疑男人正在爆竊車輛，亞裔男人上前阻止，疑犯之後上車逃走，期間疑犯的車輾過受害人隻腳，導致他受傷。

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