舊金山周末發生多宗搶劫案 受害人全是亞裔（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

在剛過去的週末,舊金山(三藩市)發生多宗搶劫案,受害人都是亞裔,其中一宗案的疑犯更有手槍。

第一宗劫案發生在星期五下午4時26分,一名年約50歲的亞裔女性,在日落區Taraval 街1900號路段被人搶手袋,受害人掙扎反抗的時候,疑犯就出示一支手槍,受害人於是被迫放手,疑犯事後乘坐汽車離開。

根據受害人表示,疑犯是一個非洲裔男人。

另一宗劫案發生在星期六下午4時45分,地址是灣景區Boylston街夾Sweeney街,一名43歲的亞裔女人被兩名20來歲的非洲裔男人搶走背包,內裡有大約600元現金和身份證,期間受害人被推跌在地上,疑犯之後逃離現場,受害人有受傷,不過沒有生命危險。

同日,在Ingleside區也發生搶劫案,地點是Munich街400號路段,當時一名40歲的亞裔婦女剛從自己的車上下來,被一名年約20至25歲的非洲裔男人搶背包,事主之後跌倒在地上,而另一名疑犯就撿走背包,開車逃離現場,事件中受害人擦傷了,和感到背部疼痛。

而在星期日下午3時20分,在灣景區的Girard夾Felton街,一名68歲的亞裔女性被一名年約25至30歲的非洲裔男人搶走手袋和銀包,之後乘坐在附近的房車逃走。

另外,星期六在日落區Yorba街夾35街,一對亞裔男女看到有幾名可疑男人正在爆竊車輛,亞裔男人上前阻止,疑犯之後上車逃走,期間疑犯的車輾過受害人隻腳,導致他受傷。

