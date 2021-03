舊金山擬要求大型超市為員工提供危險工作津貼（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)市參事提出,要求大型連鎖超市為員工提供額外每小時5元的危險工作津貼(hazard pay)。

市參事華頒善提出立法,要求大型超市或藥房,如果在全球分店有超過500個員工,包括在舊金山有至少20名員工,就必須為員工,以及外判的清潔工和保安人員等,提供額外5元時薪的危險工作津貼,法案只適用於底薪不超過35元的員工,法案也不包括小型商店或藥房。

華頒善表示,員工可以用這筆津貼購買個人的PPE保護裝備,可以在通勤或工作時使用,免受感染。

法案預料在星期四在市府審計監督委員會初步表決,有工會一直在全國大力推動為超市職員提供危險工作津貼,柏克萊、奧克蘭(屋崙)、Santa Clara市和San Leandro市等城市都實施了類似法案。

但是加州超市聯會就反對有關法案,並一度入稟聯邦法庭,控告一些實施了類似法例的市府,聯會認為危險工作津貼,會變相增加商品價格,減少工作職位和商店數目。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。