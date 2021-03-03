舊金山擬要求大型超市為員工提供危險工作津貼（視頻）



【KTSF 郭柟報導】

舊金山（三藩市）市參事提出，要求大型連鎖超市為員工提供額外每小時5元的危險工作津貼（hazard pay）。

市參事華頒善提出立法，要求大型超市或藥房，如果在全球分店有超過500個員工，包括在舊金山有至少20名員工，就必須為員工，以及外判的清潔工和保安人員等，提供額外5元時薪的危險工作津貼，法案只適用於底薪不超過35元的員工，法案也不包括小型商店或藥房。

華頒善表示，員工可以用這筆津貼購買個人的PPE保護裝備，可以在通勤或工作時使用，免受感染。

法案預料在星期四在市府審計監督委員會初步表決，有工會一直在全國大力推動為超市職員提供危險工作津貼，柏克萊、奧克蘭（屋崙）、Santa Clara市和San Leandro市等城市都實施了類似法案。

但是加州超市聯會就反對有關法案，並一度入稟聯邦法庭，控告一些實施了類似法例的市府，聯會認為危險工作津貼，會變相增加商品價格，減少工作職位和商店數目。

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