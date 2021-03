【KTSF】

台灣僑委會周二向海外各地僑團發布訊息,鼓勵海外僑民響應採購台灣鳳梨,灣區已經有僑團響應。

根據僑委會數據,全球台商已經預訂了12個貨櫃,超過兩萬公斤鳳梨,以實際行動支持台灣果農。

僑委會並在網站提供採購資訊,方便僑民了解要如何採購,網址是http://Contact.Taiwan-World.Net。

根據本台掌握的消息,灣區多個僑團,包括舊金山灣區台灣商會、灣區小英後援會、南灣台灣同鄉會、台灣論壇,以及聖荷西急難救助協會等,已經開始響應僑委會在全球調查各地需求的作業,讓會員及支持者登記購買,以箱為單位,一箱共有十顆鳳梨,但價錢尚未公布,做法可能將比照之前僑界團購台灣口罩的方式。

