博徹思指疑犯「發脾氣」推長者致死 言論惹家屬不滿

舊金山一名亞裔年長人士,一個多月前在屋外被人大力推倒致死的案件,地檢官博徹思在接受紐約時報訪問時表示,被逮捕的嫌犯當時「發脾氣」,死者家屬對博徹思這樣的形容感到不滿,但博徹思也做出回應。

閉路電視影像拍到1月30日清晨,84歲的Vicha Ratanapkadee在屋外被人猛烈撞擊跌倒,受害人傷重不治,警方之後逮捕了19歲的Antoine Watson,地檢處以涉嫌謀殺和虐待長者的罪名將他起訴。

近期發生針對亞裔長者被暴力襲擊的事件,地檢官博徹思在接受紐約時報的訪問時表示,被告當時正在「發脾氣」,英文是「temper tantrum」,因為襲擊事件發生前,有閉路電視影像也拍到被告用手拍打一輛汽車。

灣區電視台KGO就報導問家屬對這言論的回應,家屬表示不相信這說法,並感到心痛,他們說「發脾氣」的人,可以出手打車,但是不能夠打人或殺人。

地檢處周二回應本台詢問時表示,博徹思形容被告「發脾氣」的行為,是在謀殺案發生之前,針對襲擊事件,博徹思還是以「令人髮指」來形容這起事件,博徹思完全不給被告行為任何藉口,並聲明因此以謀殺罪來起訴,並對家屬表示同情。

另外,舊金山目前也有人開始收集簽名,發起罷免博徹思的行動。

