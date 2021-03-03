博徹思指疑犯「發脾氣」推長者致死 言論惹家屬不滿

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山一名亞裔年長人士，一個多月前在屋外被人大力推倒致死的案件，地檢官博徹思在接受紐約時報訪問時表示，被逮捕的嫌犯當時「發脾氣」，死者家屬對博徹思這樣的形容感到不滿，但博徹思也做出回應。

閉路電視影像拍到1月30日清晨，84歲的Vicha Ratanapkadee在屋外被人猛烈撞擊跌倒，受害人傷重不治，警方之後逮捕了19歲的Antoine Watson，地檢處以涉嫌謀殺和虐待長者的罪名將他起訴。

近期發生針對亞裔長者被暴力襲擊的事件，地檢官博徹思在接受紐約時報的訪問時表示，被告當時正在「發脾氣」，英文是「temper tantrum」，因為襲擊事件發生前，有閉路電視影像也拍到被告用手拍打一輛汽車。

灣區電視台KGO就報導問家屬對這言論的回應，家屬表示不相信這說法，並感到心痛，他們說「發脾氣」的人，可以出手打車，但是不能夠打人或殺人。

地檢處周二回應本台詢問時表示，博徹思形容被告「發脾氣」的行為，是在謀殺案發生之前，針對襲擊事件，博徹思還是以「令人髮指」來形容這起事件，博徹思完全不給被告行為任何藉口，並聲明因此以謀殺罪來起訴，並對家屬表示同情。

另外，舊金山目前也有人開始收集簽名，發起罷免博徹思的行動。

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