美國蘇斯博士6繪本涉種族歧視停止出版

【有線新聞】

美國著名繪本作家蘇斯博士(Dr. Seuss)的公司,宣布停止出版6本被指帶有種族歧視成分的繪本,承認當中的描繪傷害了人。

筆名蘇斯博士筆下,這隻戴著紅白橫間帽的貓深受小朋友喜愛。1991去世的蘇斯博士,著作有逾60本數十年來陪伴不少人成長,但逐漸有人批評部分插圖帶有種族歧視成分。蘇斯博士的公司主動宣布,6本被認為有問題的繪本將停止出版,承認當中的描繪方式錯誤和構成傷害,稱決定經聆聽專家和教育界意見。

這6本書是1937年至1976年首次出版。其中一本描畫的亞洲人雙眼是兩條線、戴草帽,拿著筷子和一碗飯。另一本書中的非洲人只穿草裙,沒穿鞋和上衣。

下架消息一出即時引起搶購,其中一本的網上拍賣價急升數倍,多本書亦登上亞馬遜的暢銷書。最為人熟悉的《戴帽子的貓》雖然也受批評,但不包括在今次下架之列。

蘇斯博士的繪本是兒童圖書的經典,之前兩位美國第一夫人有機會跟孩童說故事時,都選擇蘇斯博士的書。繪本至今仍在全球大賣,但因為被認為帶有歧視成分,不少學校逐漸減少推介。2017年前第一夫人梅拉尼婭欲捐10本繪本予一間學校被拒。

Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。