【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山(三藩市)市長羅偉宣佈啟動「Break the cycle 打破惡性循環」計劃,支援市內無家可歸者或有心理健康問題的人,該計劃獲得來自私人承諾的3,750萬元啟動資金。

羅偉兌現競選承諾,由富裕的捐款人籌集資金,解決市內無家可歸問題,包括清潔街道,並讓更多人接受治療和獲得住所,以幫助更多人脫離街頭生活。

目前該項名為「打破惡性循環」的計劃,一共獲得來自私人承諾的3,750萬元啟動資金,這項計劃屬於市長羅偉2月份提出的《芬太尼緊急狀態令》一部份,並由市參議會以10比1票通過,為有心理健康和藥物需求的人提供快速的治療。

根據2024年,舊金山無家可歸人口普查數據,市內約有8,300名無家可歸者,當中約一半露宿街頭。

調查顯示,約7%的人因心理疾病成為露宿者,另有18%則因吸毒或酗酒而流落街頭。

