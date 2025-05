【KTSF】

現在已經是春天了,東灣地區公園管理局提醒民眾,響尾蛇正慢慢從冬眠狀態甦醒,預計牠們會變得更加活躍,人類和狗接觸響尾蛇的機會可能會增加,尤其是在小徑和道路上。

當局提醒,人們應該留意響尾蛇發出的響聲,並且避免將手或腳放在看不清楚的地方,用牽引繩牽著狗。

如果不幸被咬,應保持冷靜,盡可能平靜地走開,避免心率上升導致毒液擴散速度加快,並立即撥打911求助。

管理局還提醒人們,收集、殺死或移除東灣地區公園的任何植物或動物都是違法的。

