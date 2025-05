【灣區新聞】華人歷史學會展出華人洗衣店歷史展覽 見證早期移民被歧視和奮鬥的歷史（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

位於舊金山(三藩市)華埠的華人歷史學會,5月10日週六將展出有關在美華人洗衣店的展覽,見證早期移民備受歧視和奮鬥的歷史。

這次的展覽,是華人歷史學會和舊金山州立大學、舊金山藝術大學的多媒體合作,旨在探索美國華人洗衣業的歷史根源和持續傳承,從早期的手洗洗衣店,到當今對美籍華人企業家精神的反思。

此次展覽以學術研究、口述歷史、原創藝術品和稀有文物等多方面形式相結合,生動展現了華人洗衣工人的堅韌精神。

華人歷史學會臨時主任Janice Pettey說:「他們(學生)很多人對華裔洗衣店一無所知,他們並非都來自灣區,所以他們必須進行深入研究,他們進入了檔案館,他們必須進去尋找代表物,視覺代表物,印刷代表物來展現在洗衣店經營、生活和工作是什麼樣的情況。」

美國的華人開洗衣店始於19世紀中葉,當時因為種族歧視,就業機會有限,以及被許多行業排斥,加上只需要很少的英語水平和開業成本,到19世紀末,華人洗衣店在美國各地都很常見,尤其是在舊金山和紐約等城市。

華人歷史學會表示,當年歧視華人的情況,也出現在當今美國社會,希望華人謹記歷史。

Pettey說:「我們的創始人希望確保他們的祖先的歷史不會消失,我們來到2025年,學生來創作這個特別的展覽,是非常令人感動的,因為它與20世紀初洗衣工的許多經歷相似,今天許多人正在經歷這樣的事情,不僅僅是在華埠。」

展覽週六開始在華人歷史學會展出,而且公眾在5月10日可以免費入場,地點是舊金山Clay街965號。

