【灣區新聞】灣區捷運電腦網絡清晨大故障 列車服務一度全線暫停

【KTSF 張擎鳳報導】

灣區捷運(BART)的電腦網絡週五清晨4時左右發生重大故障,整個灣區的列車服務一度全線暫停,直至早上9時多才陸續恢復服務,擾亂數以千計乘客的行程。

週五凌晨4點半時,BART宣佈灣區捷運列車服務全線暫停,多名乘客到了車站,看到告示才知道,只能盡快使用其他方法上班上學,很多人自己開車上班,或者叫Uber等網的服務。

這條短片顯示,海灣大橋的收費站附近一帶大排長龍。

大約5小時後,BART在早上9時多陸續恢復列車服務,但仍然有一些延誤。

灣區捷運發言人Alicia Trost說:「我們只知道,今天早上無法像往常一樣啟動我們的列車控制系統,即是說我們無法提供安全的列車服務,我們可以運行列車,但如果我們無法看到系統,那是不安全的,因此我們重置了伺服器,並派出工作人員,試圖找出問題所在。」

目前技術故障已經解決了,但BART仍然不知道為什麽會列車控制系統會出現問題。

