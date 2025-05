【KTSF】

一名男子於舊金山(三藩市)Ocean Beach週四試圖從海中救回愛犬時,意外身亡。

舊金山消防局表示,事件發生於週四下午2時08分左右,地點位於靠近Lawton街的一段海灘。

目擊者表示,一名中年男子當時進入海中,意圖營救於水中的狗隻,但在大浪中突然失去意識。

兩名女子將該男子拉回岸邊,國家公園管理局救援人員及舊金山消防人員趕到現場後,對該男子進行急救並送院,該男子最終不治。

消防表示,事主愛犬最終自行游上岸。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。