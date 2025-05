【加州新聞】加州煉油廠關閉恐引發油價飆升 最高或達每加侖8.43元

【KTSF 朱慧琪報導】

加州煉油廠關閉恐引發油價飆升,專家警告,最高或達每加侖8.43美元,衝擊全州經濟與民生。

加州油價恐怕將會再度飆升,根據南加州大學最新分析,隨著Phillips 66和Valero兩間石油公司分別宣布,將於未來一年內關閉位於洛杉磯與Benicia的煉油廠,加州恐將損失約20%的煉油能力,此舉可能導致全州平均油價突破每加侖6美元。

若再加上更嚴格的燃料標準、油稅上調,與碳排放交易制度的延續,油價最高有可能升至每加侖8.43美元,對偏遠地區影響更為嚴重。

儘管加州的燃料使用量自2001年以來下降約11%,但專家警告,產能大幅減少,恐對州內經濟仍會造成廣泛衝擊,波及航空、農業、製造、物流和醫療等多個產業。

報告更指出,加州目前逾六成石油依賴非美國進口,進一步加劇供應風險。

州長紐森將高油價歸咎於油企哄抬價格,雖然紐森近年推動限制利潤、加強備援機制的監管政策,但共和黨則反指過度環保政策,迫使煉油廠關閉,批評紐森應對不力。

參議院少數黨領袖Brian Jones呼籲州長立即行動,確保供應穩定、價格合理,目前州政府尚未發表最新回應。

