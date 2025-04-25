【灣區新聞】奧克蘭港與國會議員Lateefah Simon舉行圓桌會議 和商家代表討論關稅影響（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

奧克蘭港（屋崙港）連同國會議員Lateefah Simon舉行圓桌會議，和商家代表討論關稅影響，小商家說商業成本上升，令營業更困難，也有商家憂慮關稅會導致像疫情時期的經濟衰退。

奧克蘭港處理99%入口北加州的貨物，其中中國進口的貨物在全國佔48%，在港口入口貨物佔7%，是重要的貿易夥伴，至今總統特朗普對中國實施共145%的關稅，美方表示，雙方正研究新的貿易方案，但中方代表則否認有談判，並要求美方解除單向關稅。

對奧克蘭經濟而言，關稅已經有顯著影響，代表奧克蘭的國會議員Lateefah Simon表示，關稅戰只是做成「雙輸」的局面，相反還影響平民百姓。

Simon說：「這是個無人勝利的局面，不同工人可能喪失工作、火箭或會缺少儀器，醫院更有機會不能進行心臟移植，這是個危機，我們需要的是解決方案，關稅不一定是壞的，但關稅戰對美國和全球經濟都是災難。」

奧克蘭港截至首個季度比去年同期增加了6.3%入口貨櫃數目，港口代表估計，商家希望在關稅實施前加速進口貨物，所以淨計3月比去年同期增加了7.2%入口量，但關稅實施後，奧克蘭港估計今年往後的入口貨物量會減少一成。

小商業老闆亦遇到難題，奧克蘭華埠商會主席陳美玲（Stephanie Tran）說，華埠商品的價格已經上升，而且要選擇中斷提供某些貨品，商家承受更高的進口貨物成本，也面對大量財政壓力。

陳美玲說：「現時加上關稅，對小商業造成很大的不確定性，商家必須決定是否繼續提供貨物，他們必須承擔部分成本，這些成本對商業很大傷害，所以他們或許不會再提供那些貨物。」

Simon也說，假如要避免經濟災難，局勢必須有轉變。

Simon說：「我們很明確表示，假如我們想經濟回穩，現況必須改變，不只是在東灣十二區的奧克蘭以內。」

出席會議的工會代表說，一些應送達UCSF兒童醫院的儀器貨櫃已經延遲，並憂慮關稅將繼續影響本地經濟，及其他重要行業。

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