【灣區新聞】奧克蘭港與國會議員Lateefah Simon舉行圓桌會議 和商家代表討論關稅影響（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

奧克蘭港(屋崙港)連同國會議員Lateefah Simon舉行圓桌會議,和商家代表討論關稅影響,小商家說商業成本上升,令營業更困難,也有商家憂慮關稅會導致像疫情時期的經濟衰退。

奧克蘭港處理99%入口北加州的貨物,其中中國進口的貨物在全國佔48%,在港口入口貨物佔7%,是重要的貿易夥伴,至今總統特朗普對中國實施共145%的關稅,美方表示,雙方正研究新的貿易方案,但中方代表則否認有談判,並要求美方解除單向關稅。

對奧克蘭經濟而言,關稅已經有顯著影響,代表奧克蘭的國會議員Lateefah Simon表示,關稅戰只是做成「雙輸」的局面,相反還影響平民百姓。

Simon說:「這是個無人勝利的局面,不同工人可能喪失工作、火箭或會缺少儀器,醫院更有機會不能進行心臟移植,這是個危機,我們需要的是解決方案,關稅不一定是壞的,但關稅戰對美國和全球經濟都是災難。」

奧克蘭港截至首個季度比去年同期增加了6.3%入口貨櫃數目,港口代表估計,商家希望在關稅實施前加速進口貨物,所以淨計3月比去年同期增加了7.2%入口量,但關稅實施後,奧克蘭港估計今年往後的入口貨物量會減少一成。

小商業老闆亦遇到難題,奧克蘭華埠商會主席陳美玲(Stephanie Tran)說,華埠商品的價格已經上升,而且要選擇中斷提供某些貨品,商家承受更高的進口貨物成本,也面對大量財政壓力。

陳美玲說:「現時加上關稅,對小商業造成很大的不確定性,商家必須決定是否繼續提供貨物,他們必須承擔部分成本,這些成本對商業很大傷害,所以他們或許不會再提供那些貨物。」

Simon也說,假如要避免經濟災難,局勢必須有轉變。

Simon說:「我們很明確表示,假如我們想經濟回穩,現況必須改變,不只是在東灣十二區的奧克蘭以內。」

出席會議的工會代表說,一些應送達UCSF兒童醫院的儀器貨櫃已經延遲,並憂慮關稅將繼續影響本地經濟,及其他重要行業。

