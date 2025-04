【加州新聞】調查指加州成為全美房屋費用第二高的州份 首位是夏威夷

【KTSF 朱慧琪報導】

加州成為全美房屋費用第二高的州份,位居第一是夏威夷。

根據理財網站《WalletHub》和人口普查局數據,全美房屋費用比率最高的地方在夏威夷,一般家庭要投放53%的財政預算於房屋支出,而加州則在各個州之中排第二,一般家庭有44%的財政預算用於房屋支出。

其後依次序排列為紐約州、麻省及俄勒岡州,至於最低的房屋支出比率地方是愛荷華州,只需預算的19%。

在自住房屋方面,夏威夷人也是最高,用作供樓的支出佔53%,排第二的加州人,則用近46%收入來供樓,之後是俄勒岡州、內華達及華盛頓州。

而租屋方面,紐約州租客用作屋租的支出佔55%排第一,其次是夏威夷、麻省、佛羅里達州及緬因州,加州租客的支出比率排名第六。

數據同時顯示,加州居民的房屋自住率相當低,只有55%居民住在自置物業,是全美倒數第二,最低就是53%的紐約,而自住率最高的是西維珍尼亞州,達78%。

整體來說,加州無論自住或租屋,都比其他州的支出負擔高。

