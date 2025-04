【灣區新聞】聖荷西在私人土地上蓋搭臨時住屋 135個單位正式啟用（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

聖荷西一項在私人土地上蓋搭臨時住屋的項目,135個單位週四正式開始啟用。

這些小型的臨時住所,住屋有私人的房間,放得下一張床後,有些許走動的空間,外頭有共用的地方和浴室。

這個名為Via Del Oro臨時住屋的設施,座落在San Ignacio Avenue,這135個單位是建在屬於John Sobrato佔地兩英畝的私人土地,市府是以每年一元的象徵式租金,租用這個地方來為無家可歸人士提供臨時住所,這個設施可以容納150人,目前已經有70人搬進去住。

聖荷西市長馬漢(Matt Mahan)說:「這個地方不只是150張床,這是一個可以救人命,並改變住戶的生活的機會,每次150人,我希望在未來的十年裡,有數千個人可以在這裡改變自己的生活,從而在到一個更好、穩定、安全、永久性的住所

市府透露,這個設施在一年之內建成,而建築費用也只是一般臨時居住設施的10%,營運這個設施,頭一年會花費約400萬元,之後每年大約300萬。

