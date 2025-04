【全國新聞】白宮醫師表示示特朗普健康非常好 體重比上次任期時輕

【KTSF】

白宮醫師週日公布特朗普總統的年度健康檢查結果,表示總統的認知和身體健康都非常好,體重比上次任期時有所減輕,也透露了總統使用的藥物,以及曾接受白內障手術。

78歲的特朗普11號下午在首都華盛頓郊區的Walter Reed軍醫院作了健康檢查,白宮醫生週日發布備忘錄,表示健康檢查顯示,特朗普認知和身體健康狀況非常好,展現了強健的心、肺、神經和一般身體機能,並補充說明,特朗普活躍的生活方式,對身心健康大有幫助,包括參加會議,各式亮相活動,以及頻頻在高爾夫球比賽獲勝。

備忘錄也披露,身高6呎3吋的特朗普,體重224磅,比2020年上次任期時的244磅還輕,並指總統在Montreal認知評估測試中,獲得了滿分30分。

而總統使用的藥物,包括兩種控制膽固醇的藥,還有阿斯匹靈預防心臟問題,以及需要時針對特定皮膚症狀的乳霜。

備忘錄同時也透露,總統曾經接受過白內障手術,但沒有具體說明時間。

