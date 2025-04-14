【全國新聞】白宮醫師表示示特朗普健康非常好 體重比上次任期時輕

【KTSF】

白宮醫師週日公布特朗普總統的年度健康檢查結果，表示總統的認知和身體健康都非常好，體重比上次任期時有所減輕，也透露了總統使用的藥物，以及曾接受白內障手術。

78歲的特朗普11號下午在首都華盛頓郊區的Walter Reed軍醫院作了健康檢查，白宮醫生週日發布備忘錄，表示健康檢查顯示，特朗普認知和身體健康狀況非常好，展現了強健的心、肺、神經和一般身體機能，並補充說明，特朗普活躍的生活方式，對身心健康大有幫助，包括參加會議，各式亮相活動，以及頻頻在高爾夫球比賽獲勝。

備忘錄也披露，身高6呎3吋的特朗普，體重224磅，比2020年上次任期時的244磅還輕，並指總統在Montreal認知評估測試中，獲得了滿分30分。

而總統使用的藥物，包括兩種控制膽固醇的藥，還有阿斯匹靈預防心臟問題，以及需要時針對特定皮膚症狀的乳霜。

備忘錄同時也透露，總統曾經接受過白內障手術，但沒有具體說明時間。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。