中美貿易戰陰霾之下,中國國家主席習近平週日起一連五日訪問東南亞,首站會到越南。他出訪前夕在當地媒體發表署名文章,重申貿易戰、關稅戰沒有贏家。

習近平稱,中越是社會主義友好鄰邦,擁有共同理想信念和廣泛戰略利益,面對單邊主義、保護主義抬頭,中國經濟迎難而上,將堅持以高水平對外開放,為世界提供更多機遇,保持周邊外交政策的延續性和穩定性,深化同周邊國家友好合作。

中方始終將越南視為周邊外交優先方向,深化戰略互信,妥善管控分歧,堅持合作共贏;重申貿易戰、關稅戰沒有贏家,保護主義沒有出路,將堅定維護多邊貿易體制及全球產業鏈供應鏈穩定。據報習近平此行雙方將簽署數十項合作文件。

