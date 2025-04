【財經新聞】特朗普關稅戰劍指中國 中國有否「底氣」奉陪到底引各方關注（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

總統特朗普對中國的關稅徵收已經達到至少145%,有學者認為,特朗普的關稅戰是劍指中國,而中國是否有「底氣」對美國奉陪到底,引起各方的關注。

目前在史丹佛大學法學院擔任訪問學者的鴻海法務長朱宸佐表示,現在沒有G20,只有G2,那就是美國跟中國貿易之間競爭。

朱宸佐說:「他的重點就是,要讓美國重回二戰戰勝,或者重塑一個國際世界秩序的狀態,那他提到的關鍵詞就是nontariff cheating,也就是說零關稅其實是一種騙局。」

nontariff cheating是白宮經濟顧問納瓦羅(Peter Navarro)提出來的,他接受採訪時說,越南將實行零關稅,對美國毫無意義,因為重要的是非關稅欺騙,意旨中國在各地「洗產地」,他們擔心中國商品被貼上「越南製造」標籤,以享受較低的關稅進入美國。

朱宸佐說:「那現在中國除了就是課高關稅以外,還有一個叫做洗產地的問題,因為不管是越南、東南亞、台灣等等,特朗普都認為說,這都是中國的,包含墨西哥。」

在許多國家紛紛「跪著」跟特朗普求饒,只有中國奉陪到底,這個所謂的「骨氣」獲得許多網友稱讚,認為只有中國敢跟特朗普挑戰,但中國經濟衰退,民眾生活壓力大,中國是否有底氣與美國持續對抗?

朱宸佐說:「中國未來的中美經濟的發展,還是在於這些傳統的盟友,到底是導向哪邊,因為這個牽涉到產品的出口。」

曾經駐派歐洲多年的駐舊金山台北經文處科技組組長顏宏偉認為,中國可能會跟俄羅斯結合在一起,未來加烏克蘭,足以成為一個經濟體。

顏宏偉說:「中國擁有一些稀土,一些元素是其他國家沒有,能源俄羅斯擁有,烏克蘭擁有,所以這三個經濟體加起來,它其實不需要靠其他世界國家,它自己的商品在裡面做貿易就可以。」

他認為,台灣夾在兩大強權之間,處境也更加困難。

面對特朗普的對等關稅威脅,這次台灣政府決定不採取報復,而是透過貿易協商,並加強雙邊合作、增加對美國的投資來解決,包括非關稅障礙、高科技出口管制,與洗產地等美方長期關注的問題。

賴清德總統日前提出了五點相關的因應策略,並透露台灣已經組成談判小組,準備好與美國協商,週五他證實台灣現在就在第一批談判名單中。

白宮透露正在考慮來自15個國家的建議,並接近與當中一些國家達成協議。

