【財經新聞】特朗普關稅戰劍指中國 中國有否「底氣」奉陪到底引各方關注（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

總統特朗普對中國的關稅徵收已經達到至少145%，有學者認為，特朗普的關稅戰是劍指中國，而中國是否有「底氣」對美國奉陪到底，引起各方的關注。

目前在史丹佛大學法學院擔任訪問學者的鴻海法務長朱宸佐表示，現在沒有G20，只有G2，那就是美國跟中國貿易之間競爭。

朱宸佐說：「他的重點就是，要讓美國重回二戰戰勝，或者重塑一個國際世界秩序的狀態，那他提到的關鍵詞就是nontariff cheating，也就是說零關稅其實是一種騙局。」

nontariff cheating是白宮經濟顧問納瓦羅（Peter Navarro）提出來的，他接受採訪時說，越南將實行零關稅，對美國毫無意義，因為重要的是非關稅欺騙，意旨中國在各地「洗產地」，他們擔心中國商品被貼上「越南製造」標籤，以享受較低的關稅進入美國。

朱宸佐說：「那現在中國除了就是課高關稅以外，還有一個叫做洗產地的問題，因為不管是越南、東南亞、台灣等等，特朗普都認為說，這都是中國的，包含墨西哥。」

在許多國家紛紛「跪著」跟特朗普求饒，只有中國奉陪到底，這個所謂的「骨氣」獲得許多網友稱讚，認為只有中國敢跟特朗普挑戰，但中國經濟衰退，民眾生活壓力大，中國是否有底氣與美國持續對抗？

朱宸佐說：「中國未來的中美經濟的發展，還是在於這些傳統的盟友，到底是導向哪邊，因為這個牽涉到產品的出口。」

曾經駐派歐洲多年的駐舊金山台北經文處科技組組長顏宏偉認為，中國可能會跟俄羅斯結合在一起，未來加烏克蘭，足以成為一個經濟體。

顏宏偉說：「中國擁有一些稀土，一些元素是其他國家沒有，能源俄羅斯擁有，烏克蘭擁有，所以這三個經濟體加起來，它其實不需要靠其他世界國家，它自己的商品在裡面做貿易就可以。」

他認為，台灣夾在兩大強權之間，處境也更加困難。

面對特朗普的對等關稅威脅，這次台灣政府決定不採取報復，而是透過貿易協商，並加強雙邊合作、增加對美國的投資來解決，包括非關稅障礙、高科技出口管制，與洗產地等美方長期關注的問題。

賴清德總統日前提出了五點相關的因應策略，並透露台灣已經組成談判小組，準備好與美國協商，週五他證實台灣現在就在第一批談判名單中。

白宮透露正在考慮來自15個國家的建議，並接近與當中一些國家達成協議。

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