【國際新聞】特朗普澄清沒豁免電子產品關稅 未來一周連同藥物關稅公布詳情

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美國總統特朗普澄清沒有豁免電子產品及晶片關稅，而是納入另一關稅類別，有別於對等關稅，不可透過貿易談判豁免，詳情在未來一周公布。

美國海關及邊境保護局早前發通告，豁免加徵多種電子產品和晶片相關產品的對等關稅，消息發酵逾一日後，特朗普在社交平台澄清，並非永久豁免這些產品的關稅，只是納入另一類別，又指這些產品如果來自中國，仍需繳付20%芬太尼關稅，斥責有關報道是假新聞，並預告即將就半導體及整個電子產品供應鏈，展開國家安全關稅調查。

他在空軍一號確認，電子產品和半導體關稅不像對等關稅般可透過貿易談判豁免，將在未來一周連同藥物關稅公布詳情。

特朗普說：「就像我們針對鋼鐵、汽車和鋁材的措施，現在已經生效；我們亦會對半導體、晶片和其他許多貨品採取同樣的措施，將在不久的將來生效。我們希望為企業簡化措施，這是理想狀況。」

被問到蘋果iPhone、平板電腦等會否徵稅，特朗普稱會與企業討論，強調政策有彈性。又稱希望透過關稅，令這些產品的生產回流美國，若果藥物是本土製造，即使有戰爭，也不用依靠中國等國供應。

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