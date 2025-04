【國際新聞】特朗普澄清沒豁免電子產品關稅 未來一周連同藥物關稅公布詳情

【有線新聞】

美國總統特朗普澄清沒有豁免電子產品及晶片關稅,而是納入另一關稅類別,有別於對等關稅,不可透過貿易談判豁免,詳情在未來一周公布。

美國海關及邊境保護局早前發通告,豁免加徵多種電子產品和晶片相關產品的對等關稅,消息發酵逾一日後,特朗普在社交平台澄清,並非永久豁免這些產品的關稅,只是納入另一類別,又指這些產品如果來自中國,仍需繳付20%芬太尼關稅,斥責有關報道是假新聞,並預告即將就半導體及整個電子產品供應鏈,展開國家安全關稅調查。

他在空軍一號確認,電子產品和半導體關稅不像對等關稅般可透過貿易談判豁免,將在未來一周連同藥物關稅公布詳情。

特朗普說:「就像我們針對鋼鐵、汽車和鋁材的措施,現在已經生效;我們亦會對半導體、晶片和其他許多貨品採取同樣的措施,將在不久的將來生效。我們希望為企業簡化措施,這是理想狀況。」

被問到蘋果iPhone、平板電腦等會否徵稅,特朗普稱會與企業討論,強調政策有彈性。又稱希望透過關稅,令這些產品的生產回流美國,若果藥物是本土製造,即使有戰爭,也不用依靠中國等國供應。

