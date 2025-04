【灣區新聞】奧克蘭選民週二除選出市長外 也將決定是否增加銷售稅

【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)選民除了將於本週二 選出新市長外,也將決定備受爭議的A提案是否增加0.5%銷售稅。

本週二奧克蘭的特別選舉,已經開放提早投票和郵寄選票,包括A提案,提案建議將銷售稅增加半個百分點,官員指,加稅將有助解決財政危機,如果投票通過,奧克蘭的銷售稅,將從現時的10.25%上升至10.75%,成為全加州最高,並與鄰近的Alameda、Hayward及San Leandro市,並列加州銷售稅最高的城市。

市府估算,加稅每年可為奧克蘭的普通基金帶來約3,000萬元收入,有助奧克蘭填補在2026年財政年度出現的1.4億元赤字。

鑑於市府財政前景嚴峻,一些居民認為他們別無選擇、只能支持加稅。

有選民說:「我投了贊成票,因為我認為我們需要更多錢來支付市內的重要服務。」

住在當地很久的Al Flor指有一次要報告入室搶劫案時,花了近40分鐘才接通911,他擔心如果市府進一步削減公共安全開支,等待時間會更長。

Flor說:「我覺得這是我們必須做的事,沒有人喜歡加稅,但不這麼做後果更嚴重。」

但並非所有人都贊同,有批評者指奧克蘭目前已是灣區稅率最高的城市之一,卻仍然未能提供穩定的基本服務,他們認為市府應該先改善現有資金管理。

選民Sarah Marth說:「我會投反對票,我覺得目前的銷售稅已經太高了。」

Marth擔心,加稅會對低收入人士造成更大壓力,也可能讓消費者轉到其他城市購物。

Marth說:「如果我要買車或其他高價產品,我會避開在這樣高稅率的地方購買。」

若獲通過,A提案將生效十年,稅收將用於支援基本市政服務,以應對持續的預算短缺,而A提案只需要超過半數支持票就可通過。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。