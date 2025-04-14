【灣區新聞】奧克蘭選民週二除選出市長外 也將決定是否增加銷售稅

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東灣奧克蘭（屋崙）選民除了將於本週二 選出新市長外，也將決定備受爭議的A提案是否增加0.5%銷售稅。

本週二奧克蘭的特別選舉，已經開放提早投票和郵寄選票，包括A提案，提案建議將銷售稅增加半個百分點，官員指，加稅將有助解決財政危機，如果投票通過，奧克蘭的銷售稅，將從現時的10.25%上升至10.75%，成為全加州最高，並與鄰近的Alameda、Hayward及San Leandro市，並列加州銷售稅最高的城市。

市府估算，加稅每年可為奧克蘭的普通基金帶來約3,000萬元收入，有助奧克蘭填補在2026年財政年度出現的1.4億元赤字。

鑑於市府財政前景嚴峻，一些居民認為他們別無選擇、只能支持加稅。

有選民說：「我投了贊成票，因為我認為我們需要更多錢來支付市內的重要服務。」

住在當地很久的Al Flor指有一次要報告入室搶劫案時，花了近40分鐘才接通911，他擔心如果市府進一步削減公共安全開支，等待時間會更長。

Flor說：「我覺得這是我們必須做的事，沒有人喜歡加稅，但不這麼做後果更嚴重。」

但並非所有人都贊同，有批評者指奧克蘭目前已是灣區稅率最高的城市之一，卻仍然未能提供穩定的基本服務，他們認為市府應該先改善現有資金管理。

選民Sarah Marth說：「我會投反對票,我覺得目前的銷售稅已經太高了。」

Marth擔心，加稅會對低收入人士造成更大壓力，也可能讓消費者轉到其他城市購物。

Marth說：「如果我要買車或其他高價產品，我會避開在這樣高稅率的地方購買。」

若獲通過，A提案將生效十年，稅收將用於支援基本市政服務，以應對持續的預算短缺，而A提案只需要超過半數支持票就可通過。

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