【全國新聞】17歲青年涉殺害母親繼父 以獲取金錢刺殺特朗普

美國一名17歲青年涉嫌殺害母親和繼父被捕,當局相信他是為了暗殺總統特朗普,從親人身上獲取資金而行兇。

威斯康星州17歲青年卡斯普上月在當地法院出庭,他涉嫌2月在家中槍殺母親和繼父後,沒有即時處理屍體,只是用毛巾覆蓋伴屍生活多日後潛逃,最終被警方拘捕。

聯邦調查局蒐證後發現卡斯普在手機中,記錄繼父的信用卡和扣賬卡資料,並寫下宣言,揚言透過殺害總統特朗普掀起政治革命,以及從猶太人控制的政客手中拯救白人,又附上納粹領袖希特勒的圖像,並寫上白人至上主義字句。

他亦與網友討論如何使用無人機發動攻擊,已支付部分費用購買無人機和炸藥,甚至計劃潛逃至烏克蘭。

卡斯普的極端思想被指與新納粹組織「九角秩序」相似,這個組織被指崇拜撒旦,目的是引發混亂和暴力。

當局認為卡斯普殺害親人是為了獲取資金,以實現刺殺特朗普的計劃。

卡斯普已被控一級謀殺、藏匿屍體、盜竊財物及冒用身份獲取金錢,檢方考慮加控企圖殺害總統及使用大殺傷力武器的罪行。

