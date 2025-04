【有線新聞】

美國藍色起源的新謝潑德號飛船執行第31次升空任務,接載「全女班」6位名人上太空。

飛船在當地時間周一早上於得州的發射場升空。新謝潑德號是專用作亞軌道飛行的太空旅行飛船,座艙全程飛行大約10分鐘,火箭在升空後分離,再垂直降落,可循環再用。

今次的搭客包括知名歌星Katy Perry,還有藍色起源及亞馬遜的創辦人、全球前列富商貝索斯的未婚妻、任職娛樂新聞記者和主播的桑切斯。

她在升空前的專訪形容,未婚夫自從上太空旅行回來後變得「更踏實」,又指貝索斯向她預告升空經驗將帶來比想像中大的改變。

