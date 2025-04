【灣區新聞】東灣一大麻店今年兩度遇劫 店主懷疑被人針對（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

東灣Contra Costa縣小城鎮El Sobrante一間大麻店,今年內兩度遇劫,店主表示,區內煙草業競爭激烈,令他懷疑有人針對他的店鋪,兩宗案件至今仍未破案。

Urban Soyal上年3月開幕,是Contra Costa縣內首間由非裔經營的大麻店。

店主Ayoka Nurse表示,店舖今年已經兩度被爆竊,分別在1月24日和4月3日接近凌晨4時。

上星期發生的爆竊案,被店舖的閉路電視拍下,片段顯示,8名蒙面的匪徒破門進入商店後,迅速走到後門的貨倉,利用鐵剪剪開保護商品的圍欄,匪徒破壞店內的玻璃櫥櫃、搗亂貨品,並利用黑色垃圾袋和紙箱將大量貨物搬到一架灰色Lexus汽車的後尾箱,涉案汽車車牌號碼是4EYA540。

匪徒除了偷走大麻貨品,更拿走了收銀機,造成約3萬元的損失,1月的爆竊也造成了4萬元的損失。

店主表示,作為一間小商業,每次事件造成的巨額損失,都迫使他們需要暫停營業,Nurse亦指,這些罪案也影響社區氣氛。

Nurse說:「這不只是傷害了營運店舖的這個家庭,也傷害附近社區。」

根據資料顯示,1月的爆竊案,懷疑涉及4名男子和一部車輛,加州公路巡警當時與疑犯展開追逐戰,最後追到Emeryville後讓他們離去,至今未拘捕任何人。

Nurse指出,附近的列治文市有超過80間煙草店,過半數沒有牌照,在市場競爭下,店主不排除這些盜竊案有預謀、針對店舖而來的威脅的行為。

Nurse說:「作為小商業,除了和營運大麻的集團競爭外,也要和透過煙草店售賣大麻的非法市場競爭,我們認為這些爆竊是有針對性的,目的是迫使我們關門。」

Nurse表示,希望能繼續服務,這個孕育她長大的社區,也希望鄰居幫忙,提供對案件有用的線索。

Nurse說:「如果你目擊罪案,就挺身舉報,不應懼怕犯法的人,並和執法機構合作。」

Contra Costa縣警局正調查這兩宗案件,暫未公布任何資料。

