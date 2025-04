【中國新聞】習近平稱關稅戰沒贏家 同世界作對將孤立自己

【有線新聞】

中國國家主席習近平會見到訪的西班牙首相桑切斯,首次談論中美關稅戰,強調打關稅戰沒有贏家,同世界作對將孤立自己,中方不畏懼無理打壓。

習近平在北京釣魚台國賓館會見西班牙首相桑切斯。習近平稱,國際形勢越是變亂交織,中西關係良好穩定發展就越重要,「當前,世界百年變局加速演進,多重風險挑戰相互疊加,各國唯有團結協作,才能維護世界和平穩定,促進全球發展繁榮。」

習近平首次談及美國發動的關稅戰,強調打關稅戰沒有贏家,同世界作對將孤立自己,70多年來中國發展始終是靠自力更生、艱苦奮鬥,從不靠誰的恩賜,更不畏懼任何無理打壓,無論外部環境如何變化,都將堅定信心、保持定力,集中精力辦好自己的事。

他說中國和歐盟是世界主要經濟體都是經濟全球化和自由貿易的堅定支持者,形成緊密經濟共生關係,中歐應履行國際責任,共同維護經濟全球化潮流和國際貿易環境,抵制單邊霸凌行徑。

桑切斯說歐方堅持開放自由貿易,反對單邊加徵關稅,貿易戰不會有贏家。西班牙支持歐盟與中方建立更平衡關係,以談判解決分歧,加強在共同利益領域的合作。他亦稱與中方簽署四項涉及科學、技術、教育和電影領域的合作協議,期望加強兩國關係。

