【香港新聞】中港寄美國小額包裹關稅加至120% 港府表示強烈不滿

特朗普總統再簽署行政命令,由5月2號起,將來自中國內地及香港價值800美元或下以的小額包裹關稅稅率,由90%進一步調高至120%,香港特區政府表示強烈不滿,稍後會公布暫停處理,寄件往美國郵遞服務的安排,速遞公司表示仍會接受包裹,並可先代付關稅,但要收手續費。

在中環郵政總局,早上未有張貼會暫停處理寄件往美國郵遞的通告。特區政府批評美國取消香港寄往美國物品的小額免稅安排,對市民造成混亂及不便,重申香港郵政絕不會代收關稅,暫時仍維持寄件往美國的服務,稍後會公布暫停服務的安排。

有線新聞致電多間速遞公司查詢寄小型包裹到美國的安排,全部都指關稅生效後會繼續接收。

DHL客戶服務:「暫時現在未收到資訊說5月2日後不接受寄件。一般是收件方付款,到時候這件貨到美國海關,他們需要報稅,報相關稅項後,他們會向收件方收取相關款項。」

由寄件人支付稅項又可不可以?聯邦快遞(FedEx)客戶服務:「我們一向有代墊手續費,先幫客人支付稅金,除了付稅金,會向客人收取代墊手續費,大約是稅金的2%。」

速遞公司又提醒,如果關稅在貨運期間有變,會按照貨件到達美國關口時為準,亦要提供明確單據申報貨品價值。

