【全國新聞】特朗普暫緩關稅前稱入市好時機 美股出現異常期權交易被質疑操縱市場

美國總統特朗普暫緩多國對等關稅前,發文指是入市好時機,之後股市大幅反彈,美股出現異常期權交易,被質疑操縱市場,民主黨國會議員要求調查是否涉及內幕交易。

環球市場連日急劇波動後,特朗普在美國時間周三下午突然宣布對等關稅政策急轉彎,中國以外國家及地區暫緩90日生效。

當日早上紐約股市低開,特朗普在社交平台呼籲股民冷靜,說美國會更強大更好。數分鐘後再發文,說現在是入市好時機,提到他旗下社交媒體公司的股票縮寫。

相隔不足4小時,特朗普煞停關稅,股市大幅反彈,他之後在白宮接見富豪朋友講到他們進賬不少。「他今日賺了25億美元,他就賺了9億美元,算不錯了。」

數據顯示有美股期權在特朗普公布煞停關稅前的短時間內,異常有大量交易,部分期權暴漲。

多名民主黨國會議員質疑特朗普政策急轉彎令市場波動,有造市之嫌,有參議員去信白宮幕僚長懷爾斯和政府倫理辦公室,要求調查特朗普和他家人、華府主要官員、國會議員等人,有否涉及內幕交易。

美國眾議院少數黨領袖傑弗里斯說:「我們要徹底查明,就在美國人眼前的潛在股市操控行為,包括有沒有眾議院共和黨黨團成員,事先得知特朗普決定暫停實施不顧後果的關稅。」

白宮發聲明解釋,特朗普發帖文只為在傳媒散播恐慌時,向市場和美國人保證經濟安全,指控民主黨人乘機打擊特朗普。財長貝森特亦稱無發現市況異常,相信逐步與各國達成貿易協議後,政策就會更穩定。

