【加州新聞】加州今年逾1,500人感染流感死亡

【KTSF 朱慧琪報導】

隨著流感開始緩和，死亡人數逐漸減少，總計今年加州超過1,500人因感染流感死亡。

根據加州公共衛生部，每星期呼吸道病毒感染的最新報告，截至3月29日結束的一星期，至少有1,504人因流感併發症死亡，其中22宗是兒童死亡個案，也是過去6個呼吸道病毒季節中，兒童死亡人數最多的一季。

兒童流感死亡監測由2003年才開始計算，而最致命一年是2008年至2009年，當時加州有37名兒童因流感死亡。

根據聯邦疾控中心（CDC）的數據，自2000年以來，全美最致命的流感季節發生在2017年至2018年，估計當年全國有5.2萬人的死亡與流感相關，CDC預計，今個流感季節，全美有2.5萬人死亡，包括已通報的168名兒童死亡。

流感季節通常由秋季持續到冬季，通常12月到2月之間屬流感高峰期，今年流感在12月開始達到高峰，而陽性檢測率保持上升，並保持在高位，感染人數持續比其他最近的季節高。

COVID疫情開始時，大家都持續保持社交距離，從而令流感病例也受到控制，在2020至2023年期間，流感死亡人數創紀錄新低。

隨後流感又回捲土重來，尤其針對加州的長者，專家指出，今年死亡人數高的原因之一，是疫苗接種率創新低。

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