【加州新聞】加州今年逾1,500人感染流感死亡

【KTSF 朱慧琪報導】

隨著流感開始緩和,死亡人數逐漸減少,總計今年加州超過1,500人因感染流感死亡。

根據加州公共衛生部,每星期呼吸道病毒感染的最新報告,截至3月29日結束的一星期,至少有1,504人因流感併發症死亡,其中22宗是兒童死亡個案,也是過去6個呼吸道病毒季節中,兒童死亡人數最多的一季。

兒童流感死亡監測由2003年才開始計算,而最致命一年是2008年至2009年,當時加州有37名兒童因流感死亡。

根據聯邦疾控中心(CDC)的數據,自2000年以來,全美最致命的流感季節發生在2017年至2018年,估計當年全國有5.2萬人的死亡與流感相關,CDC預計,今個流感季節,全美有2.5萬人死亡,包括已通報的168名兒童死亡。

流感季節通常由秋季持續到冬季,通常12月到2月之間屬流感高峰期,今年流感在12月開始達到高峰,而陽性檢測率保持上升,並保持在高位,感染人數持續比其他最近的季節高。

COVID疫情開始時,大家都持續保持社交距離,從而令流感病例也受到控制,在2020至2023年期間,流感死亡人數創紀錄新低。

隨後流感又回捲土重來,尤其針對加州的長者,專家指出,今年死亡人數高的原因之一,是疫苗接種率創新低。

