【KTSF】

東灣Contra Costa縣檢控官起訴一名華裔男子,他涉嫌使用偷拍裝置,偷拍同住的一名女子。

涉案男子Lunming Yuen居住在舊金山,他被控13項侵犯私隱和一項偷窺罪,Yuen被指非法偷拍他人更衣,犯案日期在去年4月至9月期間。

案發於Orinda市一幢住屋,Yuen是受害女子家人的朋友,當時以客人的身分入住,當局稱,被告承認他對被指偷拍的對象極度有好感,而受害女子是在家中一個電源插頭發現偷拍裝置,警方接報後於去年9月展開調查。

當受害女子質問被告時,被告向受害女子道歉,並表示沒有其他偷拍裝置,但警方在去年11月向被告落口供時,他承認有在浴室和她房間放置偷拍裝置,偷拍她更衣。

Yuen接受警方問話時,承認持有該名女子100張照片和視頻。

檢控官是於3月27日向Yuen提出起訴,他尚未就控罪出庭。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。