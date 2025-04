【灣區新聞】美國對等關稅生效前 有消費者搶購蘋果產品以防價格上漲（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

在新的互惠關稅生效之前,有報導指出,蘋果客戶都在爭相搶購,以避過日後價格上漲。

這間位於San Mateo Hillsdale購物中心的蘋果旗艦店,週二中午接近用餐時間,人流並沒有周末來的多,不過有兩位顧客表示,在關稅生效之前買了新手機。

顧客Valerie說:「我需要升級,我已經有15,我需要升級到更好的到Pro,我先生跟我說價格會上漲,最好在上漲前買。」

根據彭博社採訪全美各地蘋果員工表示,蘋果零售店已經擠滿了「恐慌性搶購」,幾乎每位顧客都問價格是否會很快上漲,零售店的擁擠程度堪比假日季,4月5日和6日,蘋果零售店的銷售額比往年同期更高。

CNET最近的一項調查發現,38%的消費者感受到在關稅導致價格上漲之前,購買高價科技產品的壓力。

根據外媒的報導,蘋果已經從印度還有中國,空運好幾箱的iPhone、iPad等產品來到美國,預防在產品漲價之前有足夠的存貨。

Valerie說:「特別是中國製造,我不太清楚,但我聽我老公說的關於經濟,還有這類的事。」

《印度時報》報道,3月的最後一周,蘋果公司從印度向美國開出了五架飛機,滿載iPhone和其他設備,同時在傳統銷售淡季,從中國運來了iPhone,這些儲備可以維持數月,將使蘋果避免在短期內漲價。

從蘋果店走出來的顧客Mike Hill說,他是來修手機,他不會跟風換新手機,但是他趕在關稅實施之前,買了一台Lexus汽車。

Hill說:「我剛買車,因為我不想付關稅,這是全新的Lexus,很棒的車,非常貴,刺激我買車的原因是特朗普要提高關稅,我在這之前買的,我很高興我的決定。」

