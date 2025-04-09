【灣區新聞】美國對等關稅生效前 有消費者搶購蘋果產品以防價格上漲（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

在新的互惠關稅生效之前，有報導指出，蘋果客戶都在爭相搶購，以避過日後價格上漲。

這間位於San Mateo Hillsdale購物中心的蘋果旗艦店，週二中午接近用餐時間，人流並沒有周末來的多，不過有兩位顧客表示，在關稅生效之前買了新手機。

顧客Valerie說：「我需要升級，我已經有15，我需要升級到更好的到Pro，我先生跟我說價格會上漲，最好在上漲前買。」

根據彭博社採訪全美各地蘋果員工表示，蘋果零售店已經擠滿了「恐慌性搶購」，幾乎每位顧客都問價格是否會很快上漲，零售店的擁擠程度堪比假日季，4月5日和6日，蘋果零售店的銷售額比往年同期更高。

CNET最近的一項調查發現，38%的消費者感受到在關稅導致價格上漲之前，購買高價科技產品的壓力。

根據外媒的報導，蘋果已經從印度還有中國，空運好幾箱的iPhone、iPad等產品來到美國，預防在產品漲價之前有足夠的存貨。

Valerie說：「特別是中國製造，我不太清楚，但我聽我老公說的關於經濟，還有這類的事。」

《印度時報》報道，3月的最後一周，蘋果公司從印度向美國開出了五架飛機，滿載iPhone和其他設備，同時在傳統銷售淡季，從中國運來了iPhone，這些儲備可以維持數月，將使蘋果避免在短期內漲價。

從蘋果店走出來的顧客Mike Hill說，他是來修手機，他不會跟風換新手機，但是他趕在關稅實施之前，買了一台Lexus汽車。

Hill說：「我剛買車，因為我不想付關稅，這是全新的Lexus，很棒的車，非常貴，刺激我買車的原因是特朗普要提高關稅，我在這之前買的，我很高興我的決定。」

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