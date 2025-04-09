【灣區新聞】舊金山市府律師向三散房酒店業主索取民事罰款（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

舊金山（三藩市）市府律師邱信福（David Chiu）週二宣布向華埠三個散房旅館的業主，索取81萬元民事罰款，指這些單位違反健康和安全守則，邱信福警戒業主應定時維修和更新，以確保物業的安全。

根據舊金山市府律師辦公室，三幢散房旅館分別由Jeff Appenrodt、Shailendra Devdhara、Kamlesh Patel及其公司管有，前兩人分別在不同年期負責管理Powell街1449號的旅館，最終被罰款78萬元。

而Patel自2023年5月則購買了Vallejo街790號，和Jackson街912號的旅館，他被罰款3萬元，這三間旅館一共有85間獲批准的單人房。

自2018年，多個市府部門向這三個旅館發出各項關於健康、安全、和樓宇結構的違例通知，而且三間旅館均有非法改裝、合拼、或增加的一人單位，加上華協中心CCDC和居民合作去信市府律師，市府律師最後在2023年10月控告三間旅館的業主。

邱信福說，這些散房單位，除了有外露的電線之外，還有生鏽的喉管、鼠患和蟲患、衛生程度惡劣，而門窗和天花都有損毀等，市府希望透過訴訟而為華埠居民爭取基本和合格的生活水平。

邱信福說：「這些旅館有21項未了結的違規通知，都是關於健康、衛生、結構損毀和無牌維修工作，人們不應在這些條件下生活，我們要向業主問責，並為租戶爭取公義。」

邱信福說，業主也可以尋求市府檢驗員，定期檢查需要維修或更換的設施，以確保住戶的安全。

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