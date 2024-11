【全國新聞】特朗普將宣布國家進入緊急狀態 以動用軍隊大規模驅逐無證移民

【KTSF 張麗月報導】

當選總統的特朗普證實,他將會宣布國家進入緊急狀態,以及動用軍隊來大規模驅逐,在美國的無證移民出境。

保守派基金會Judicial Watch的Tom Fitton本月初在社交媒體上,帖文表示,有報導說,特朗普政府正準備宣布國家進入緊急狀態,以及使用「軍事資產」來驅逐無證移民,特朗普就回應說「是真的」。

特朗普還承諾,他上任後就會盡快啟動大規模驅逐出境令。

特朗普在紐約競選造勢時曾經表示,「他上任後將會推行美國史上歷來最大規模的遣返行動,以便將罪犯趕走」。

最近特朗普已經提名多名對移民政策採取強硬路線的人,出任主要的內閣官員職位,當中包括前代理美國移民及海關執行局總監Tom Homan擔任「邊境沙皇」,而南達科他州州長Kristi Noem獲提名做國土安全部部長。

Homan曾經表示,首要工作就是驅逐罪犯,以及危害國家的人出境,他也不排除驅逐有家庭成員的無證移民。

他週二接受媒體訪問時表示,本星期他將會前往海湖莊園,與特朗普的團隊商討驅逐計劃的最後細節。

