【KTSF】

舊金山(三藩市)灣景區發生孕婦被人開槍射擊事件,警方表示,下午2點13分左右,接報灣景區Hollister街1100路段發生槍擊事件。

到場後發現一名孕婦腹部中槍,她立即被送往醫院,送院時她意識清醒,能夠自己行走。

警方表示,在該地區搜尋槍手,但沒有找到任何人,任何有關案件消息的人士,可致電(415) 575-4444聯繫警方。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。