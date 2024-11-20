【灣區新聞】Alameda縣一名兒童懷疑感染禽流感 病情輕微（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

東灣Alameda縣衛生局表示，縣內一名兒童懷疑感染禽流感，病情輕微，並沒有人傳人，當局指，那名兒童並沒有接觸過染病的禽畜，目前正調查感染途徑。

加州衛生部表示，懷疑感染禽流感的兒童有輕微的呼吸道症狀，正在家中休養，染病的兒童沒有接觸過受感染的家禽和牲口，當局正調查兒童是否接觸過野鳥。

衛生部表示，染病兒童體內禽流感病毒含量很低，推斷兒童傳染給其他人的機會很低，而四天之後再做禽流感檢測時，結果呈陰性。

衛生部表示，患病的兒童出現輕微症狀，但還沒有接受檢測的時候到過託兒所，當局已經聯繫接觸過這名兒童的人士以及家人提供檢查，接受禽流感檢測的家人結果都呈陰性。

衛生部指出，人類感染禽流感很少見，目前在加州以及美國並沒有人傳人的個案。

加州飼養家禽和牛的農場今年爆發禽流感，CDC數據顯示，州內有26人在牧場從染病的乳牛感染禽流感，全部症狀輕微，不需要住院，當局呼籲在牧場工作，以及會接觸禽畜的人士，做好防禦措施，以及接種流感疫苗。

雖然目前的流感疫苗不能預防禽流感，但可以減輕症狀，防止同時感染流感和禽流感，避免病毒變種。

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