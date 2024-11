【灣區新聞】Alameda縣一名兒童懷疑感染禽流感 病情輕微（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

東灣Alameda縣衛生局表示,縣內一名兒童懷疑感染禽流感,病情輕微,並沒有人傳人,當局指,那名兒童並沒有接觸過染病的禽畜,目前正調查感染途徑。

加州衛生部表示,懷疑感染禽流感的兒童有輕微的呼吸道症狀,正在家中休養,染病的兒童沒有接觸過受感染的家禽和牲口,當局正調查兒童是否接觸過野鳥。

衛生部表示,染病兒童體內禽流感病毒含量很低,推斷兒童傳染給其他人的機會很低,而四天之後再做禽流感檢測時,結果呈陰性。

衛生部表示,患病的兒童出現輕微症狀,但還沒有接受檢測的時候到過託兒所,當局已經聯繫接觸過這名兒童的人士以及家人提供檢查,接受禽流感檢測的家人結果都呈陰性。

衛生部指出,人類感染禽流感很少見,目前在加州以及美國並沒有人傳人的個案。

加州飼養家禽和牛的農場今年爆發禽流感,CDC數據顯示,州內有26人在牧場從染病的乳牛感染禽流感,全部症狀輕微,不需要住院,當局呼籲在牧場工作,以及會接觸禽畜的人士,做好防禦措施,以及接種流感疫苗。

雖然目前的流感疫苗不能預防禽流感,但可以減輕症狀,防止同時感染流感和禽流感,避免病毒變種。

