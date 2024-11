【灣區新聞】強大大氣河風暴逼近灣區 週三料廣泛地區下雨

【KTSF 黃恩光報導】

國家氣象局表示,一股強大的大氣河風暴逼近灣區,北灣星期二晚開始下雨星期三灣區廣泛地區下雨。

國家氣象局下午在臉書發布的衛星圖像顯示,將會為灣區帶來風雨的這股低氣壓,在太平洋形成氣旋,北灣深夜至星期三清晨開始下雨,水浸預警由清晨4點至星期五清晨5點生效。

預測Sonoma和Napa部分地區,總降雨量達到6到8吋,由星期三到星期五,北灣以及灣區以北地區,包括沙加緬度,有機會錄得三吋的降雨,星期四雨勢會緩和,到了星期五另一輪風暴抵達,會更大雨。

幾吋的降雨量代表什麼?氣象局表示,經過兩輪風暴之後,到了週末,灣區大部分地方這星期下雨,所得的雨水等於一個月的降雨量。

除了下雨之外,大家也要注意大風,強風警示星期二晚到星期四早上生效,星期三最大風,風速有時達到45英里,有機會導致樹木和電線桿倒塌。

PG&E呼籲大家做好停電準備,民眾可以上網查詢停電情況:http://pgealerts.alerts.pge.com

