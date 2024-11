【科技新聞】Lawrence Livermore國家實驗室研發全球運速最快的超級電腦

【KTSF】

Lawrence Livermore國家實驗室研發了全球運速最快的超級電腦。

Lawrence Livermore國家實驗室表示,名為El Capitan的超級電腦,於2024年在阿特蘭大舉行的超級電腦會議獲鑑定為全球最快的超級電腦,每秒可以運算1.742百萬兆次,一百萬兆相當於10的18次方,即是1後面18個零。

這部超級電腦,是Lawrence Livermore國家實驗室與國家核子安全管理局、惠普(Hewlett Packard)和AMD server CPU公司共同研發。

Lawrence Livermore國家實驗室在聲明中稱,研發超級電腦的目的,是希望開托核武科學和在科學領域尋求新發現,提供龐大的運算能力,以在無須核試的情況下,確保國家的核武威懾是安全可靠。

除Lawrence Livermore國家實驗室外,Los Alamos與Sandia國家實驗室也會應用這部超級電腦,進行各類涉及核武的科研項目。

查詢詳情,請瀏覽:https://www.llnl.gov/news/highlights/el-capitan-high-performance-computing

