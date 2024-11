【灣區新聞】東聖荷西興建大型可負擔房屋項目

【KTSF】

東聖荷西將興建該市近期最大型的可負擔房屋項目,市府計劃興建一個有400個單位百分之百可負擔的房屋項目。

根據San Jose Spotlight的報導,擬議的百分之百可負擔房屋項目,座落在東聖荷西Alum Rock Avenue 2940號,在James Lick高中對面,目前有兩座空置的建築物。

這個發展項目佔地50900平方英尺,將會是一棟六層高的建築物,400個單位中的319個,將留給收入在當地中位收入80%以下的民眾。

Santa Clara縣目前的中位收入,四口家庭是181,300元,單身人士則是126,900元。

39個單位留給收入在地區中位數50%以下的民眾,還有39個單位留給極低收入的家庭,市府預計在明年初就這個計劃舉行公聽會。

該區的市議員Peter Ortiz表示,目前在和發展商The Pacific Companies研究緩解這項目對當地的影響,也討論能否包括提升Alum Rock社區的藝術與文化項目。

當地一個名為Alum Rock Village行動委員會的組織,提出停車與交通問題,並表示希望計劃中的工程,可以結合毗鄰另外一個63個單位的可負擔房屋項目。

這個組織表示,有和這兩個工程的發展商溝通,例如確保有足夠的空地。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。