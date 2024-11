【灣區新聞】矽谷房屋中位價今年第二季衝破200萬

【KTSF 歐志洲的報導】

矽谷出售房屋的中位價,在今年第二季度已經衝破200萬,這是全國第一個達到這個數字的都會地區。

根據彭博社報導全國地產協會的數字,包括聖荷西、Sunnyvale和Santa Clara的都會區,獨立家庭屋的中位出售價,在今年第二個季度比去年同時期增加11.6%,衝破兩百萬的關卡至208萬,這是全國第一個中位價超越兩百萬的都會區。

舊金山則是全國房價第二高的都會區,出售房屋的中位價在第二季比去年上升8.5%,至145萬。

聖荷西一間獨立家庭屋,在上個月以超過3百萬轉手,地產資料顯示,這間位於Tucker Drive 6300號路段的獨立家庭屋,業主開價289萬元,在10月7日賣出的價格是3,308,000元,超出開價接近42萬元,以房子佔地1580平方英尺計算,房子每平方英尺是2094元。

這間房子在1964年興建,有三個睡房和兩個浴室,還有一個可停放兩輛車的車庫,房產的地塊面積則多達7405平方英尺,這棟房屋位於聖荷西西面地區,鄰近Cupertino,校區優良,其中包括Lynbrook高中。

The Mercury News使用智能軟件分析指出,今年內同一區域,超過3百萬元轉手的房屋,還包括2月間在Miller Avenue的一間有三個睡房的房子,還有4月間在Silda Drive一棟有四個睡房的房子。

