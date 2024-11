【加州新聞】投保加州開放投保 逾30萬無健保居民合資格享低額保費

【KTSF 歐志洲報導】

目前是加州健保計劃平台投保加州(Covered California)的開放投保時期,當局表示,加州有超過130萬名沒有醫療保險的居民,有資格獲得低額保費的醫療保險。

加州醫療健保計劃交易平台投保加州表示,雖然面對共和黨在11月大選中勝利,共和黨人過去主張削弱奧巴馬醫療健保法,一些民眾可能質疑投保加州的前景,投保加州表示,現階段沒有什麼改變,2025年仍然會為加州投保的居民提供津貼。

當局表示,在2014年以來,已經有590萬個加州居民從投保加州取得醫療保險。

加州目前沒有醫療保險的民眾,佔州內人口6.4%,這是從奧巴馬健保法實施以來的歷史新低,也低於全國沒有醫療保險人口的7.9%。

州府數據顯示,加州目前有130萬沒有醫療保險的人,其實可以取得低額保費的保險,其中約59萬人可以從投保加州的計劃中取得保險津貼,另外接近68萬人可以獲得免付保費的Medi-Cal保險。

在灣區,83000人可以從投保加州取得低額保險,88000人可以取得不需付費的Medi-Cal。

有鑑於此,投保加州目前和加州圖書館合作,推出“Let’s Talk Health” 的宣傳活動,透過加州的1027間圖書館,推廣投保加州的資訊,其中包括舉辦保險論壇。

當局也表示,從今年開始,自小被帶進美國的無證移民,也就是DACA身份持有人,也可以加入投保加州,申請醫療保險,加州目前有4萬個DACA持有人可以受惠。

要取得更多關於投保加州的資料,可以到CoveredCA.com的網站查詢,那裡會有中文資訊。

投保加州的報名期限,已經在11月1日開始,一直到明年1月31日,這段開放投保時期,容許未有保險的人士投保,已有保險的人士可以轉換或更新保險計劃。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。