【加州新聞】投保加州開放投保 逾30萬無健保居民合資格享低額保費

【KTSF 歐志洲報導】

目前是加州健保計劃平台投保加州（Covered California）的開放投保時期，當局表示，加州有超過130萬名沒有醫療保險的居民，有資格獲得低額保費的醫療保險。

加州醫療健保計劃交易平台投保加州表示，雖然面對共和黨在11月大選中勝利，共和黨人過去主張削弱奧巴馬醫療健保法，一些民眾可能質疑投保加州的前景，投保加州表示，現階段沒有什麼改變，2025年仍然會為加州投保的居民提供津貼。

當局表示，在2014年以來，已經有590萬個加州居民從投保加州取得醫療保險。

加州目前沒有醫療保險的民眾，佔州內人口6.4%，這是從奧巴馬健保法實施以來的歷史新低，也低於全國沒有醫療保險人口的7.9%。

州府數據顯示，加州目前有130萬沒有醫療保險的人，其實可以取得低額保費的保險，其中約59萬人可以從投保加州的計劃中取得保險津貼，另外接近68萬人可以獲得免付保費的Medi-Cal保險。

在灣區，83000人可以從投保加州取得低額保險，88000人可以取得不需付費的Medi-Cal。

有鑑於此，投保加州目前和加州圖書館合作，推出“Let’s Talk Health” 的宣傳活動，透過加州的1027間圖書館，推廣投保加州的資訊，其中包括舉辦保險論壇。

當局也表示，從今年開始，自小被帶進美國的無證移民，也就是DACA身份持有人，也可以加入投保加州，申請醫療保險，加州目前有4萬個DACA持有人可以受惠。

要取得更多關於投保加州的資料，可以到CoveredCA.com的網站查詢，那裡會有中文資訊。

投保加州的報名期限，已經在11月1日開始，一直到明年1月31日，這段開放投保時期，容許未有保險的人士投保，已有保險的人士可以轉換或更新保險計劃。

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