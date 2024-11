【全國新聞】「炸彈旋風」吹襲美國西北部 華盛頓州俄勒岡州被雪覆蓋

【KTSF 張擎鳳報導】

週二晚一場有「炸彈旋風」之稱的猛烈冬季風暴吹襲西北部,造成致命影響,華盛頓州和俄勒岡州大部分地區被雪覆蓋,大量樹木倒塌,摧毀民居和商舖,當局指至少錄得兩宗死亡報告。

遍地白雪和一連串倒下的樹木,標記著週二晚炸彈旋風對西北部地區的重大影響。

俄勒岡州居民Shaunna Sutcliffe說:「我根本沒想到會有這場暴風雪。」

但暴風雪來了,時速超過70英里的強風,刮倒了無數樹木,甚至吹斷了一些電線,令數十萬人失去電力供應。

為西雅圖地區提供服務的能源公司Puget Sound Energy表示,大規模停電可能持續多天。

強烈的冬季風暴,造成了一些死亡事故,其中之一是華盛頓州Bellevue市的一名婦女,消防官員稱,她淋浴時一棵樹壓倒了她的家,導致她身亡。

在波特蘭和俄勒岡州中部之間的山路通道,居民必須使用輪胎防滑鍊。

俄勒岡州居民Benny Rodgers說:「情況現在變得非常瘋狂,我們已經用了37分鐘,嘗試將這些防滑鍊安裝在輪胎上。」

惡劣的天氣還沒結束,天氣預報稱炸彈旋風實質上阻礙了一個大氣河風暴,預計週四該風暴會為這個地區帶來傾盆大雨。

天氣預報預測,未來24小時內,北加州可能會出現罕見的4級洪水風險。

