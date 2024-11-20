【灣區新聞】奧克蘭特殊教育工作者舉辦聖誕節玩具募捐活動

【KTSF 黃恩光報導】

一名在東灣奧克蘭（屋崙）土生土長、從事特殊教育的助教，十多年來都舉辦玩具募捐活動，在聖誕節期間送禮物給小朋友，現在的兒童花很多時間上網，這名助教希望大家捐出什麼玩具呢？

奧克蘭華埠玩具派發活動主辦人鍾宛珊（Karen Chung）說：「棋盤遊戲，小朋友可以和家人一起玩的，與兄弟姊妹一起玩的，例如大富翁、Chutes and Ladders、Jenga，小朋友可以和兄弟姊妹一起玩，不用整天對著電腦，對著iPad。」

這項派發玩具的活動今年踏入第18年，負責籌辦和募捐的鍾宛珊，是特殊教育課程的助教，她說有一類玩具可以幫助有特殊需要的兒童。

鍾宛珊說：「他們多數用手去玩的，例如飛碟、kenetic sand玩具泥、Play Dol黏土、fridget指尖陀螺等玩具，他們喜歡玩那一類玩具，讓他們的手多點運動。」

鍾宛珊呼籲大家捐贈新的玩具或禮物卡，收集禮物的時間是星期一到星期五，中午12時至下午6時，地點是奧克蘭10街250號的林肯廣場公園，最後收集禮物的時間是12月5日下午5點半。

12月7日星期六上午11點到下午1點，將會在林肯康樂中心派發聖誕禮物給小朋友。

查詢捐贈禮物的詳情，可致電鍾宛珊，電話：510-338-2961，或電郵往：[email protected]

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