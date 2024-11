【灣區新聞】奧克蘭特殊教育工作者舉辦聖誕節玩具募捐活動

【KTSF 黃恩光報導】

一名在東灣奧克蘭(屋崙)土生土長、從事特殊教育的助教,十多年來都舉辦玩具募捐活動,在聖誕節期間送禮物給小朋友,現在的兒童花很多時間上網,這名助教希望大家捐出什麼玩具呢?

奧克蘭華埠玩具派發活動主辦人鍾宛珊(Karen Chung)說:「棋盤遊戲,小朋友可以和家人一起玩的,與兄弟姊妹一起玩的,例如大富翁、Chutes and Ladders、Jenga,小朋友可以和兄弟姊妹一起玩,不用整天對著電腦,對著iPad。」

這項派發玩具的活動今年踏入第18年,負責籌辦和募捐的鍾宛珊,是特殊教育課程的助教,她說有一類玩具可以幫助有特殊需要的兒童。

鍾宛珊說:「他們多數用手去玩的,例如飛碟、kenetic sand玩具泥、Play Dol黏土、fridget指尖陀螺等玩具,他們喜歡玩那一類玩具,讓他們的手多點運動。」

鍾宛珊呼籲大家捐贈新的玩具或禮物卡,收集禮物的時間是星期一到星期五,中午12時至下午6時,地點是奧克蘭10街250號的林肯廣場公園,最後收集禮物的時間是12月5日下午5點半。

12月7日星期六上午11點到下午1點,將會在林肯康樂中心派發聖誕禮物給小朋友。

查詢捐贈禮物的詳情,可致電鍾宛珊,電話:510-338-2961,或電郵往:[email protected]

