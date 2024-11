【灣區新聞】San Mateo警方拘三疑犯 涉嫌爆竊汽車偷大量工具

【KTSF 周正鈞報導】

中半島San Mateo警方拘捕三名涉嫌汽車爆竊,偷取大量工具的疑犯。

在11月19日星期二凌晨1時17分,警方接報指,North Bayshore大道400號路段,有人打破了一輛貨車的窗戶,企圖盜取車內的工具,警方到場前疑犯登上一部懸掛臨時車牌的白色Dodge Charger逃走。

到場的警員找到拍攝到疑犯及車輛片段,約30分鐘後,在Hillsdale大道和South Norfolk街交界附近發現可疑車輛,該車輛立即向在101公路北行,及92號公路東行逃走,最終在靠近Edgewater出口處被警方截停,車內三名疑犯人當場被捕。

警方指疑犯車輛為失車,已在Fremont報失,在後座發現大量懷疑被盜的工具、工具包和工具箱。

司機為24歲Hayward居民Javier Macias,兩名乘客分別是25歲奧克蘭(屋崙)居民Ernesto Torres和一名未成年人,均因多項罪名被逮捕,包括汽車爆竊及駕駛失車,兩名成年疑犯已被送往San Mateo縣監獄。

案件仍在調查,警方呼籲如果在11月18日晚或11月19日凌晨期間,民眾有工具被盜,請聯繫San Mateo警方。

